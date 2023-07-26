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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هندرسون يوقع للإتفاق السعودي

هندرسون
هندرسون

أقترب نادي الإتفاق السعودي من التعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي.
 

وكان الاتفاق دخل في مفاوضات مع هندرسون بعد طلب من مدرب الفريق، ستفين جيرارد.
 

أكدت التقارير الصحفية ، أن اللاعب هندرسون سيوقع على عقود انتقاله إلى الإتفاق اليوم الأربعاء، لمدة 3 سنوات مقبلة.
 

وتابعت أنه سيوقع خلال تواجده في كرواتيا مع وكلاء أعماله، وسيحصل النادي الإنجليزي على مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني كقيمة الصفقة بالإضافة للمتغيرات.
 

ووواصلت التقارير، أنه من المتوقع أن يعلن النادي السعودي، صدور بيان رسمي للإعلان عن الصفقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولعب هندرسون 492 لقاء مع ليفربول في مختلف البطولات، وسجل 39 هدفا، وقدم 74 تمريرة حاسمة.

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