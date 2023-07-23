الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإتفاق يستعد للإعلان عن صفقة هندرسون خلال ساعات

هندرسون
هندرسون

نجح الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون ، نجم وسط فريق ليفربول في اجتياز الكشف الطبي، تمهيدا للانتقال إلى نادي الإتفاق السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت التقارير الصحفية الإيطالية، أن نادي الإتفاق السعودي نجح في إتمام صفقة هندرسون، ووقع اللاعب الإنجليزي على عقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة.
 

الإتفاق يعلن عن صفقة هندرسون خلال ساعات


وتابعت، أن نادي الإتفاق سيعلن عن صفقة التعاقد مع هندرسون بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإتفاق نجح في التوصل لإتفاق نهائي مع ليفربول من أجل شراء هندرسون في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأتفق النادي السعودي مع ليفربول على كافة البنود بشأن العقد، لضم هندرسون في الصيف الجاري، وتوصل النادي مع اللاعب الإنجليزي هندرسون على كافة البنود ، ووقع على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة.
ويصل هندرسون إلى السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا للانتقال لفريقه الجديد.
 

مواد متعلقة

الهلال بوابة مبابي لتحقيق حلمه الأكبر

الإتفاق يستعد للإعلان عن صفقة هندرسون خلال ساعات

الاتفاق السعودي يحسم صفقة هندرسون والإعلان الرسمي خلال ساعات

تطورات مفاوضات الاتفاق لضم هندرسون من ليفربول

اتحاد جدة السعودي يفاوض نجم الاتفاق بالميركاتو

الاتفاق يغري هندرسون براتب خيالي لترك ليفربول

أ{سنال يقترب من ضم مدافع بلد الوليد الأسباني

الجريدة الورقية