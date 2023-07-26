محمد عبدالشافي يُبلغ الزمالك بنهاية مسيرته واعتزال كرة القدم

قرر محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك إنهاء مسيرته الكروية هذا الموسم، ليعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع منتخب مصر والقلعة البيضاء حقق خلالها الكثير من الألقاب.

وتعرض عبدالشافي صاحب الـ 38 عامًا لإصابة متكررة في الركبة وعدم شفائه بسبب تكرر الإصابة وعدم قدرته على العودة للملاعب من جديد، ليستقر عبدالشافي على وضع حدًا لمسيرته والتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك.

يذكر أن الزمالك سيبدأ مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.