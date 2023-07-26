مصير حفل ترافيس سكوت في مصر .. بيان جديد للشركة المنظمة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المغني العالمي ترافيس سكوت، إلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن يقام بمنطقة الأهرامات، وذلك خلال بيان صحفي تضمن الآتي:

"الحضور الكرام، نأسف لإعلان إلغاء حفل UTOPIA نحن نتفهم ونعتذر عن أي خيبة أمل أو إزعاج قد يسببه هذا الأمر".

وأضاف البيان، "نحن نعمل بنشاط على عملية استرداد الأموال، وسنشارك المعلومات التفصيلية بحلول الأول من أغسطس".

حفل ترافيس سكوت في مصر

آثار المغني العالمي ترافيس سكوت، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما أعلن عن إقامة حفل غنائي بمنطقة الأهرامات، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تتدخل لإنهاء حالة الغضب التي سيطرت على الشعب المصري.

وقرر نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل المزمع إقامته يوم 2023/7/28 بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

ترافيس سكوت

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير.

وتابعت النقابة في بيانها "ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بألوان الفنون والحفلات كافة إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.

وأوضحت "وحيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة.

لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.



ترافيس سكوت

نبذة عن ترافيس سكوت

جاك بيرمون ويبستر الثاني، من مواليد 30 أبريل 1991، والمعروف باسمه المسرحي ترافيس سكوت هو فنان ومغني راب، تم ترشيحه لثماني جوائز جرامي وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية.

وقع سكوت في عام 2012 أول عقد رئيسي له مع إبيك ريكوردز، وصفقة نشر مع ”قود ميوزيك“ بواسطة كانييه ويست، وفي 2013 وقع عقد تسجيل مع Grand Hustle T.I.

وكان أول مشروع كامل لسكوت، تسجيلًا مختلطًا تم إصدار أول مشروع كامل لسكوت، التسجيل المختلط Owl Pharoah، ذاتيا في عام 2013، تبع ذلك شريط مختلط ثان، أيام قبل Rodeo، في عام 2014.

ترافيس سكوت

قاد ألبومه الأول، (Rodeo (2015، الذي حقق نجاحًا باهرًا، الأغنية المنفردة الناجحة وأصبح ألبومه الثاني، Birds in the Trap Sing McKnight (2016)، أول ألبوم له يحل أولًا في ترتيب بيلبورد، وفي العام التالي، أصدر سكوت ألبومًا تعاونيًا مع كوافو بعنوان ”Huncho Jack, Jack Huncho“ تحت مسمى الثنائية هونشو جاك.

في عام 2018، تم إصدار ألبومه المسجل الثالث، Astroworld، بإشادة من النقاد وأنتج أول أغنية فردية له في بيلبورد هوت 100، "Sicko Mode" (برفقة دريك)، في أواخر عام 2019، أصدرت شركة تسجيل سكوت تسجيلات جاك ريكوردز الألبوم التجميعي JackBoys، الذي تصدر بيلبورد 200.

بعد إصدار أغنيته المنفردة "Franchise" (التي تضم Young Thug وM.I.A.) في عام 2020، حيث أصبح ترافيس سكوت لأول مره أول فنان على هوت 100 يحصل على ثلاث أغنيات في المركز الأول في أقل من عام.

تم وصف أسلوب سكوت الموسيقي بأنه «طموح»، ووصف صوت سكوت بأنه «مُظلم بلا هول، توفيقي، عالي الدقة، وقبل كل شيء غير طبيعي».

اكتسب سكوت سمعة سيئة بسبب الخلافات والقضايا القانونية المتعلقة بالسلامة في حفلاته الموسيقية، وفي نوفمبر 2021، حدث سحق جماعي للجماهير خلال أداء سكوت في مهرجان Astroworld في مسقط رأسه هيوستن، تكساس، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة مئات آخرين.