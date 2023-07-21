حقيقة إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. فيديو

كشف المهندس محمد سراج، المدير الإقليمي للشركة المنظمة لحفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، حقيقة إلغاء حفله المقرر إقامته في 28 يوليو في الأهرامات.

وقال سراج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc masr" الخميس، إن الشركة تمتلك التراخيص اللازمة لإقامة الحفل ولم يصلها أي خطابات رسمية أو اتصالات لإلغاء التصاريح.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة ترعيان الحفل، موضحًا: "لو في مشاكل وأي حاجة غلط مكناش هنقدر نخلي المؤسسات دي ترعى الحفل".

وعن أسباب خروج بيان من ترافيس سكوت، أوضح أنهم فوجئوا بعدم قدرتهم على دخول المكان المخصص لإقامة الحفل، وعندما سألوهم قالوا: "الحفل اتلغى"، لافتًا إلى أن اللغط الموجود على السوشيال ميديا هو سبب الأزمة.

وأوضح أنهم تواصلوا مع الجهات المانحة للترخيص وأكدت أن الترخيص يعتبر لاغ إذا لم توافق الجهات الأمنية، مضيفًا: "مفيش أي حاجة صريحة من الجهات الأمنية ترفض الحفل".

بيان ترافيس سكوت

ومن جهته نشر ترافيس سكوت بيانا للرد على أنباء إيقاف حفله قائلا:" ردا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا والتي أشارت إلى طقوس غريبه في حفلاتي، -لا توجد لدي أغنية واحده تهين أي شعب ناهيك عن المصريين، -لا شئ لدي به أي طقوس غريبه فقط احتفالات".

وأضاف سكوت في رسالته:" أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من ٥ سنوات وهو يعني الكثير لي، وأقمت حفلة ناجحة جدا في السعودية في إبريل امام ٧٠ ألف متفرح و لم تكن هناك أي اي مشكلة.

وتابع: "نعمل منذ شهور للأعداد للحفل والحصول علي التصاريح، أنا من هيوستن من أسرة تحترم الناس ، تحب الله، وتواظب على حضور الكنيسة، المثار علي السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقية، حدثت مأساة في ٢٠١٢ في إحدى حفلاتي لكني قدمت مئات الحفلات دون أحداث.

واختتم ترافيس سكوت رسالته قائلا:" لو لم تدخل معداتنا بمساء السبت ٢٠ يوليو لن نتمكن من إقامة الحفل، أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة تعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها، هذا ملخص رسالته".