TicketsMarche لـ"الوفد": حفل ترافيس سكوت في موعده والإلغاء حملة ممولة من الخارج

أثارت أزمة مغني الراب ترافيس سكوت، جدلًا واسعًا خاصة بعد أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن موقفها من الحفل المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري على سفح الأهرامات، وذلك بعد أن اتهم المطرب العالمي بارتكاب أفعال مخلة بـ الآداب في حفلاته، وهو ما عرضه لموجة كبيرة من الهجوم والانتقادات، جعل نقيب المهن الموسيقيية مصطفى كامل يلغي ترخيص حفله بمصر، بسبب تنافي أفعاله مع عادات وتقاليد المصريين.

ترافيس سكوت

TicketsMarche للوفد: الحفل قائم في معاده

بعد موجة الجدل الكبيرة التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بسبب حفل ترافيس سكوت في مصر، تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية، مع شركة تيكيتس مارشيه TicketsMarche القائمة على تنظيم وبيع تذاكر حفل مغني الراب العالمي، لمعرفة حقيقة الأخبار المتداولة عن إلغاء الحفل.

قال محمد سراج، العضو المنتدب لشركة تيكيتس مارشيه، في أول رد من الشركة للوفد، إن الحفل قائم في معادة وليس هناك صحة من الأخبار المتداولة عن إلغاء الحفل، حيث أن الجهات المختصة لم تصدر تصريح رسمي للشركة، والإلغاء حملة ممولة من الخارج الهدف منها أثارة البلبلة.

تصريح شركة تيكيتس مارشيه للوفد

أضاف العضو المنتدب لشركة تيكيتس مارشيه، بأنهم حصلوا على جميع التصاريح والتراخيص وهي مختومة وموثقة، وإذا كان هناك جديد في الأمر ستقوم الشركة بنشرها فورًا على جميع مواقع السوشيال ميديا الخاصة بها.

مطالبات بإلغاء حفل ترافيس سكوت

طالب الشعب المصري عبر جميع منصات السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر، بإلغاء حفل ترافيس سكوت، نظرًا للمخاطر الكبيرة الذي يقدمها فى حفلاته من أشياء غريبة لم يعتاد جمهورنا على رؤيتها والتى يعتبرها الكثيرون انها طقوس شيطانية، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج "إلغاء حفل ترافيس سكوت" والذي انتشر على نطاق واسع، وسرعان ما انتشرت حالة من الغضب والجدل.

ترافيس سكوت

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل بيان رسمي بإلغاء حفل الرابر ترافيس سكوت، قائله: " تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية الجماهير".