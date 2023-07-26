الناتو يدرس اتخاذ خطوات لتصدير الحبوب من أوكرانيا

يدرس حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اتخاذ خطوات لتسهيل الحبوب من أوكرانيا، بعد انسحاب روسيا من صفقة البحر الأسود، حسبما أفادت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف، جوليان سميث.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قالت سميث خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء عبر الانترنت، معلقة على اجتماع مجلس "الناتو - أوكرانيا": "سوف نستمع إلى ما سيقوله الأوكرانيون أنفسهم، وتقييمهم الحالي لكيفية الاستمرار في تصدير الحبوب من أوكرانيا، في ضوء إعلان روسيا انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

جهود أوكرانيا الرامية لتصدير الحبوب:

وأضافت: "نريد كذلك الاستماع بشكل فردي للدول الأعضاء في الحلف، وبخاصة تلك المطلة على البحر الأسود بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها لدعم جهود أوكرانيا الرامية لتصدير الحبوب".

وتابعت سميث: "سننظر فيما إذا كان يتوجب على حلفاء معينين اتخاذ خطوات إضافية أم لا، وكيف يمكن لحلف الناتو العمل مع الاتحاد الأوروبي الذي يمكن أن يلعب دورا في هذه المسألة".

ولم تقدم سميث أي تفاصيل أخرى، فيما أشارت إلى أن الناتو يدعم محاولات تركيا لاستئناف صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وصرحت سميث أن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع المجتمع الدولي لمعالجة قضايا الأمن الغذائي على نطاق أوسع"، كما أوضحت: "بالطبع، أولويتنا هي تصدير الحبوب من أوكرانيا.. وسيبقى ذلك من أولوياتنا".

ويعقد مجلس "الناتو - أوكرانيا" على مستوى السفراء اجتماعه الثاني لبحث تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم وفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا.