بغداد بونجاح: نعرف قيمة الوداد والتفاصيل الصغيرة تحسم اللقاء

أكد بغداد بونجاح مهاجم الفريق السداوي على صعوبة مواجهة فريق الوداد المغربي، في الجولة الاولى للمجموعة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية.

أكد الجزائري بونجاح خلال المؤتمر الصحفي : الوداد من أفضل الفرق العربية والافريقية لديهم لاعبين على مستوى عالي، كنا واجهنا الرجاء وديا في الدوحة وكانت مباراة قوية قدمنا خلالها مستوى جيد استعداداً لهذة البطولة.

أشار بغداد بونجاح على : اننا نعرف قيمة لاعبي الوداد البيضاوي المغربي جيداً، نحن في السد ندخل المباراة الكل في الكل من أجل الفوز والتفاصيل الصغيرة هي من ستحسم اللقاء واتمنى ان تكون المباراة في مستوى عالي بين الفريقين.

أتم تصريحاته :" عن تسجيل أكثر من 200 هدف مع السد، قال بغداد : تسجيل اكثر من 200 هدف مع السد يعتبر انجاز شخصي كبير وطموحي الالقاب ومساعدة الفريق على الفوز بالبطولات، هذى البطولة سندخلها بتركيز عالي لتحقيق نتائج ايجابية ولدينا لاعبين وامكانيات لتحقيق ذلك".