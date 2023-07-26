عاجل
8 ملايين جنيه.. الأوقاف ترفع قيمة جوائز المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو والد ثاني الثانوية الأزهرية مكفوفين: ابنى باحث جيد ومتطلع للمعرفة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بغداد بونجاح: نعرف قيمة الوداد والتفاصيل الصغيرة تحسم اللقاء

بغداد بونجاح
بغداد بونجاح

أكد بغداد بونجاح مهاجم الفريق السداوي على صعوبة مواجهة فريق الوداد المغربي، في الجولة الاولى للمجموعة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية.

txt

مانويل ليلو يٌعلن قائمة السد القطري المشاركة في البطولة العربية

txt

بعثه السد القطري تطير إلى مدينة أبها استعدادًا المشاركة للبطولة العربية

 

أكد الجزائري  بونجاح خلال المؤتمر الصحفي : الوداد من أفضل الفرق العربية والافريقية لديهم لاعبين على مستوى عالي، كنا واجهنا الرجاء وديا في الدوحة وكانت مباراة قوية قدمنا خلالها مستوى جيد استعداداً لهذة البطولة.

 

أشار بغداد بونجاح على   : اننا  نعرف قيمة لاعبي الوداد البيضاوي المغربي  جيداً، نحن في السد ندخل المباراة الكل في الكل من أجل الفوز والتفاصيل الصغيرة هي من ستحسم اللقاء  واتمنى ان تكون المباراة  في مستوى عالي بين الفريقين.

 

أتم تصريحاته :" عن تسجيل أكثر من 200 هدف مع السد، قال بغداد : تسجيل اكثر من 200 هدف مع السد يعتبر انجاز شخصي كبير وطموحي الالقاب ومساعدة الفريق على الفوز بالبطولات، هذى البطولة سندخلها بتركيز عالي لتحقيق نتائج ايجابية ولدينا لاعبين وامكانيات لتحقيق ذلك".

 

مواد متعلقة

مانويل ليلو يٌعلن قائمة السد القطري المشاركة في البطولة العربية

بعثه السد القطري تطير إلى مدينة أبها استعدادًا المشاركة للبطولة العربية

الجريدة الورقية