بعثه السد القطري تطير إلى مدينة أبها استعدادًا المشاركة للبطولة العربية

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غادرت بعثه السد القطري منذ قليل إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية "البطولة العربية".

اختتم فريق السد القطري تدريباته الجماعية على ملعب تدريب الفريق قبل سفر الفريق اليوم إلى السعودية استعدادًا للبطولة العربية.

مجموعة السد القطري في البطولة العربية

أوقعت قرعة البطولة العربية السد القطري في المجموعة الثانية النارية بدور المجموعات.

السد القطري.

الهلال السعودي.

الوداد المغربي.

أهلي طرابلس الليبي.

السد القطري ضد الهلال السعودي

يخوض السد القطري مباراة الهلال السعودي في أول مبارياته مع الفريق بدور المجموعات استعدادًا للبطولة العربية.

موعد مباراة السد القطري والهلال السعودي

من المقرر أن تبدأ مباراة الهلال والسد القطري مساء الأحد القادم الموافق 30 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة، وأيضًا 7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.