مانويل ليلو يٌعلن قائمة السد القطري المشاركة في البطولة العربية

أعلن مانويل ليلو المدير الفني لفريق السد القطري،عن القائمة الرسمية التي تخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تٌقام فى السعودية .

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قائمة السد القطرى للبطولة العربية

سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف البلوشي، حسن الهيدوس، جيليرمي توريس، بيدرو ميجيل، أحمد سيار، باولو أوتافيو، عبدالله اليزيدي، ماتيوس أوريبي ، بغداد بونجاح، أكرم عفيف، خوخي بوعلام.

سالم الهاجري، أحمد السعيد، هاشم علي، أمين حزباوي، جونزالو بلاتا، رومان سايس، علي أسد، مصعب خضر، مصطفى طارق مشعل، يوسف عبدالرزاق ، أحمد سهيل، مهدي سالم، طارق سلمان، محمد وعد.

مجموعة السد القطري

السد .

الهلال السعودي .

الوداد البيضاوي .

أهلى طرابلس .

يخوض السد القطري أول مبارياته مع نظيره الهلال السعودي الأحد المقبل بدور المجموعات بالبطولة العربية .