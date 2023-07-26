رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة الجامعة الأهلية لمناقشة موضوعات أكاديمية وإدارية

عقدت لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية اجتماعًا، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 26يوليو ، وذلك بحضور الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات المعنية بالدراسة بالجامعة الأهلية، ومستشاري رئيس الجامعة ، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد والسادة مديري الإدارات المختصة بالعمل.

واستهل الدكتور أحمد المنشاوي الاجتماع، بتوجيه الشكر وتقديم درع الجامعة، إلى المستشار حسن إبراهيم المستشار القانوني لرئيس الجامعة ؛ وذلك لبلوغه السن القانوني للمعاش وتقديراً لجهوده ، ومسيرة عطائه خلال فترة عمله، والمشهود له بالكفاءة والجدية والتفاني في العمل، وما تركه من بصمات واضحة؛ لتقدم ونجاح الجامعة متمنياً لسيادته المزيد من التقدم والنجاح في حياته المستقبلية.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، موافقة لجنة القطاع الطبي على اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية، وهو مايعد حافزا قوياّ، وخطوة إيجايبة؛ لمواصلة العمل من أجل اعتماد باقى اللوائح للكليات.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي،إن الاجتماع ؛ يأتي في إطار الانعقاد الدوري للجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية عن شهر يوليو، مؤكداً على دور جامعة أسيوط المهم الذي تقوم به في تقديم كافة أوجه الدعم الأكاديمي ، والإداري ، واللوجستي اللازم؛ لاستمرار العملية التعليمية بكليات الجامعة الأهلية على النحو الأمثل، من خلال الإفادة مما تملكه جامعة أسيوط الحكومية من البنية التحتية المتميزة، والموارد البشرية، والكوادر المتخصصة؛ لصالح العملية التعليمية بالجامعة الأهلية، وذلك فى ضوء برتوكول التعاون الموقع بين الطرفين؛ بشأن استضافة جامعة أسيوط لطلاب جامعة أسيوط الأهلية، وأثمر ذلك التعاون عن إتاحة الفرصة لإدارة ملف الجامعة الأهلية بقوة و اقتدار مشيراً إلى مواصلة إدارة الجامعة تسخير الإمكانيات اللازمة؛ من أجل مضاعفة عدد الدارسين بالجامعة الأهلية، وزيادة عدد البرامج الدراسية المقدمة بها؛ حيث بدأت الدراسة في العام الجامعي 2022 /2023 متضمنة (11 ) برنامجا دراسيا في (7 ) كليات عملية ونظرية.

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية، والإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتي تضمنت النظر في زيادة عدد البرامج الدراسية، ومتابعة الإجراءات الجاري اتخاذها؛ لاعتماد عدد من البرامج الدراسية الجديدة؛ لطرحها للدراسة بها العام الجامعي القادم، وتأسيس المعامل، ومتابعة استكمال أعمال الفرش و التأثيث مشيداً بأعضاء الكارد الإكاديمي، و الإداري المختصين بالعمل بالجامعة الأهلية؛ لما قدموه من عمل مخلص، ودءوب، وجهد مبذول أسهم في انتظام العملية التعليمية على النحو الأمثل.