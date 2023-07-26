رئيس غرفة تجارة الأردن لـ"الوفد": نستهدف تغيير نظرة الشباب للوظائف الخاصة

قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، نسعي لخلق وحدة اقتصادية متكاملة وذلك من خلال الدورة 20 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والذي يقام بعمان في شهر أكتوبر المقبل تحت شعار: القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي"، منوها أن البلاد العربية تمتلك كافة مقومات الوحدة والتكامل.

مؤتمر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

ونوه توفيق خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الدورة 20 تأتي في اطار تنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية ، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن، وتحت رعاية الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، موضحًا إن المؤتمر سيركز في تلك النسخة على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات، كما سيتم استعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام.

جذب انتباه الشباب نحو العمل الخاص والاستثمار

وعلى هامش المؤتمر قال رئيس الغرف التجارية ل"الوفد" ان المؤتمر مهم لجذب انتباه الشباب نحو العمل الخاص والاستثمار ، وتغير وجهة نظرهم نحو الوظائف الخاصة و انقاذهم من البطالة التي انتشرت بسبب تمسكه بالوظائف الحكومية التي اصبحت مقيده بعدد ضئيل، مضيفا أن المؤتمر سيشكل فرصة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمتلك الأردن والبلدان العربية مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.

وأوضح رئيس غرفة تجارة الأردن أن المؤتمر سوف يضم نخبة من كبار رجال الأعمال بالبلدان العربية وأصحاب الفكر الاقتصادي في الدول العربية ، بهدف بلورة رؤى وأفكار ومشاريع تخدم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية اقتصادية عربية ، لافتا ان هذا الهدف والمطلب أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.