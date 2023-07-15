توصيات هامة للمصريين في الأردن بسبب إرتفاع درجة الحرارة

أفادت مواقع الطقس الأردنية أن اندفاع الكتلة الحارة إلى الأردن سيؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، حيث ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام بأكثر من 5 درجات مئوية.

فمن المتوقع أن يبدأ تأثير الأردن بكتلة هوائية حارة مصدرها صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث ستتسبب في حدوث موجة حارة طويلة نسبيًا، وفقًا للخرائط الجوية لدى موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصبح الطقس حارًا وجافًا بشكل عام في معظم المناطق، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ومناطق البادية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في العديد من القرى والمدن الأردنية، بما في ذلك العاصمة عمان، بينما قد تصل إلى حوالي 45 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وقد تتجاوز ذلك في بعض مناطق الأغوار، خاصة الأغوار الوسطى.

وأشارت مواقع الطقس إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الحالية، وسيسود طقس حار وخانق أثناء الليل مع درجات حرارة أعلى بكثير مما هو معتاد في الليل.

تجتاح موجة حر شديدة المنطقة المغاربية حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 درجة، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية خاصة بكبار السن والمرضى، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية من استمرار الموجة الحارة التي تصل إلى 49 درجة.

ونظرًا لأن هذه الموجة الحارة ستكون طويلة نسبيًا ومُرهقة، هناك مجموعة من التوصيات الهامة للمصريين في الأردن التي يجب أخذها بجدية في التعامل مع هذه الأجواء، وتتلخص في النقاط التالية:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- زيادة تناول السوائل الباردة والمرطبات حتى لو لم تشعر بالعطش.

- يُوصى بتجنب ممارسة الجهد البدني في الهواء الطلق في معظم فترات النهار.

- تجنب ترك المُعقمات وأي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- تجنب ترك الأطفال داخل السيارات حتى لو لفترات قصيرة.