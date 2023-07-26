سيدة تتصدى لمتطرفين حاولوا إحراق نسخة من المصحف بالدنمارك (فيديو)

بدعوى حرية التعبير أفرط الغرب في الإساءة للإسلام والمسلمين وتوالت حوادث حرق المصحف الشريف في دول تدعي التحضر، وسط إدانات واسعة من بلدان الإسلامية وغيرها من الدول التي لم تختل كفة ميزان العدل لديها.

حرب هشتاجات:

أما بالنسبة للمؤسسات، فدعت لمقاطعة الدول المحرضة والمسيئة للأديان، وبذل الأشخاص قدر استطاعتهم، من حملات ودعوات مقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إساءة جديدة للإسلام والمسلمين:

أقدمت مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم “الوطنيين الدنماركيين”، على حرق نسخة من المصحف الشريف.

بطولة امرأة:

بشجاعة انقضت سيدة على نسخة القرآن الكريم، وانتزعتها من المجموعة المتطرفة، واشتبكت معهم بالأيدي قبل تدخل الشرطة.

A Muslim woman tries to stop the Quran burning in Denmark and gets tackled.



Chicken defending KFC. pic.twitter.com/2Rq6ZYbdIb — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 25, 2023

وفضت الشرطة المشاجرة التي نشبت في الدنمارك، وتصدت للسيدة وأخذت منها المصحف وأرجعته إلى المتطرفين.

تتوالت عمليات إحراق القرآن في الدنمارك أمام السفارة العراقية، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذْ أقدم شخصان أول أمس الإثنين، على حرق المصحف، فيما قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام بإحراقه يوم الجمعة الماضى.