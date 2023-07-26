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ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية سيدة تتصدى لمتطرفين حاولوا إحراق نسخة من المصحف بالدنمارك (فيديو)
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سيدة تتصدى لمتطرفين حاولوا إحراق نسخة من المصحف بالدنمارك (فيديو)

سيدة تتصدى لجماعة
سيدة تتصدى لجماعة متطرفة

بدعوى حرية التعبير أفرط الغرب في الإساءة للإسلام والمسلمين وتوالت حوادث حرق المصحف الشريف في دول تدعي التحضر، وسط إدانات واسعة من بلدان الإسلامية وغيرها من الدول التي لم تختل كفة ميزان العدل لديها.

 

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مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

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الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

حرب هشتاجات:

أما بالنسبة للمؤسسات، فدعت لمقاطعة الدول المحرضة والمسيئة للأديان، وبذل الأشخاص قدر استطاعتهم، من حملات ودعوات مقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إساءة جديدة للإسلام والمسلمين: 

أقدمت مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم “الوطنيين الدنماركيين”، على حرق نسخة من المصحف الشريف.

 

بطولة امرأة:  

 بشجاعة انقضت سيدة على نسخة القرآن الكريم، وانتزعتها من المجموعة المتطرفة، واشتبكت معهم بالأيدي قبل تدخل الشرطة.

وفضت الشرطة المشاجرة التي نشبت في الدنمارك، وتصدت للسيدة وأخذت منها المصحف وأرجعته إلى المتطرفين.

 

 تتوالت عمليات إحراق القرآن في الدنمارك أمام السفارة العراقية، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذْ أقدم شخصان أول أمس الإثنين، على حرق المصحف، فيما قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام بإحراقه يوم الجمعة الماضى.

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