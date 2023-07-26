الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يشكر الرئيس السيسي

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في ورشة العمل الذي عقدها يومي 21، 22 يوليو، بالإسكندرية عدد من الموضوعات الهامة على رأسها ما تم بالحوار الوطني.

واستعرض المجلس أبرز الموضوعات التي لاقت تفاعل كبير الفترة الأخيرة وجاءت كالتالي:

1- الحوار الوطني: بادر مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد معوقات مؤسسات العمل الأهلي ضمن موضوعات المحور السياسي، ووافق على قيام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعقد مؤتمرات ولقاءات بمحافظات مصر من أعضاء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول معوقات العمل الأهلي ومقترحات الحل.

وشارك ممثلين من أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجلسة التي خصصها مجلس الأمناء .

وبناء على ما تم من جلسات حوار بالمحافظات وجلسة مجلس الأمناء توصل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى رؤية لدعم العمل الأهلي في المرحلة القادمة وإزالة المعوقات وسيتم إرسال تلك الرؤية إلى الدكتور مقرر لجنة حوار المنظمات الأهلية واللجان النقابية.

2- التحالف الوطني: وقد ناقش أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مسيرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدءاً من ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 والذي شرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي كان أول الموقعين مروراً بالإنجازات التي قام فيها التحالف والتي عرضت في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 9 يناير 2023 وما تم إنفاقه من أعضاء التحالف على الأسر الأكثر احتياجاً والذي بلغ 12 مليار جنيه، حيث استهدفت أكثر من 30 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً في صور توفير مواد غذائية ، خدمات علاجية ، مساكن ، معاشات شهري ، تكافل وكرامة وغيرها ، ويعد هذا النجاح والدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قام مجلس النواب بإصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لأداء العمل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية .

ويسعد مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل دعم مسيرة العمل الأهلي التنموي .

3-خطة عمل الاتحاد العام في المرحلة القادمة: وقد ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خطة عمله خلال المرحلة القادمة وتتضمن الخطة ما يلي:

إنشاء المشروعات على المستوى القومي.

عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية.

تنظيم الدورات التدريبية لموظفي الجمعيات والمؤسسات والمتطوعين.

توثيق التجارب الرائدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي .

فيما وجه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الحوار الوطني للقوى السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وعلى مساندته ودعمه للعمل الأهلي.