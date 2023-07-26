محافظ القليوبية يُخَفِض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ل 220 درجة

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024 ليصبح 220 درجة بدلا من 225 درجة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب .

ونشرت محافظة القليوبية منشورا علي الصفحة الرسمية للمحافظة جاء فيه أنه من المنتظر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوي العام عقب غلق باب التقدم في الصف الأول الثانوي العام

إعتماد تنسيق الثانوية العامة



الجدير بالذكر أن أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قداعتمد تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالثانوي العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 225 درجة لكل المدارس الثانوية العامة بإدارات تعليم المحافظة مع استثناء الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو اكثر من شرط التوزيع الجغرافي، حيث من المتوقع النزول بالمجموع في المرحلة الثانية بحد أدنى جديد وفق الكثافات المتاحة والأماكن الشاغرة مع تحديد الحد الأدني لفصول الخدمات