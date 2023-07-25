غدا ..استئناف إسلام جابر علي حبسه عام

تواصل محكمة مستأنف أكتوبر المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، غدا الأربعاء، جلسة النطق بالحكم في استئناف إسلام جابر على حكم حبسه لمدة عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت محكمة الهرم قضت بحبس لاعب الكرة الشهير إسلام جابر عاما مع الشغل، وألزمته بالمصاريف الجنائية ودفع تعويض مبلغ ١٥٠٠٠١ جنيه، بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي.

سرقة عقد الزواج العرفي

كانت البداية بتحرير سيدة في العقد الثالث من عمرها محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير، تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها، وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وقالت السيدة خلال التحقيقات أمام النيابة إنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب والاعتراف بالجنين.

وبناء عليه، قضت محكمة الهرم خلال حكم أول درجة بحبس اللاعب الشهير لمدة عام مع الشغل في سرقة العقد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في قضية رقم 57069 جنح الهرم.

وفي سياق مسبق ، قدم لاعب الكرة الشهير معارضة علي حكم حبسه لمدة عام، واستندت السيدة أ.ح بمستندات وأدلة وشهادة شهود والتي بين بينهم صديقة للطرفين وحارس العقار، أثبتت تلك الأدلة تردد إسلام جابر علي منزل الزوجية، وهو ما قدمه المحامي محمود العطار خلال جلسة مرافعته اليوم.

وبناء عليه، قضت محكمة الهرم بتأييد حبس لاعب الكرة لمدة عام، وتم التحفظ عليه وترحيله لقضاء فترة عقوبته

غدا ..محاكمة المتهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء جلسة محاكمة 4 متهمين بـ قتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.

وكشف أمر إحالة المتهمين سيدة.س، ومنة الله.و، وعمر.ع، ومحمد.ع، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأوليين، قتلتا المجني عليه حاتم.م، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة: أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمّت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه وكممتا فاه بأدوات جهزتاها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وخنقتاه مستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.