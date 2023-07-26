السيناريوهات المتوقعة حول أسعار البنزين الفترة المقبلة

توقع أبو بكر الديب، الباحث في شؤون الاقتصاد والطاقة، تثبيت أسعار البنزين خلال الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، نظرا للظروف المجتمعية الحالية واستمرار دعم المواطن في مواجهة التحديات والازمات الافتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها السلبية.

المواد البترولية



واضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المواد البترولية ومنها البنزين وبقية المحروقات من أهم السلع الضرورية بالنسبة للسوق المحلي والمواطنين، حيث يتم تحديد اسعارها بمصر عبر الاعتماد علي عدة عوامل أهمها تطور اسعار البترول عالميا وخام برنت وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فضلا عن التكاليف الأخرى الثابتة.

السوق العالمي

واوضح الباحث في شؤون الاقتصاد والطاقة، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لربط أسعار الوقود في مصر بالسوق العالمي، حيث تهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل، لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلية بالأسعار العالمية.

وذكر الديب، ان أسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر امس الثلاثاء إذ أدت المؤشرات على تراجع الإمدادات.

وفي أبريل الماضي، قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وجاءت أسعار البنزين كالآتي:

8.75 جنيه للتر البنزين ٨٠

10.25 جنيه للتر البنزين ٩٢

11.50 جنيه للتر البنزين ٩٥