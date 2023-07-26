موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين.. تزايدت معدلات البحث عبر محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الفترة الأخيرة حول أسعار البنزين حيث يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

لجنة التسعير التلقائي



ويأتي اجتماع لجنة التسعير التلقائي نهاية يوليو الجاري حيث إنها تجتمع كل ثلاثة شهور لتحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا لمتغيرات السوق العالمي وذلك في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام في المعتاد.

أسعار المنتجات

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلية بالأسعار العالمية؛ كما تلتزم لجنة تسعير البترول بتحريك أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض بقدر محدود وبشكل تدريجي، على ألا تزيد النسبة على 10%.

أسعار البنزين الجديدة



ويتم تحديد أسعار البنزين الجديدة وفقًا لعدة معايير تتضمن تطورات الأسواق العالمية للنفط وأسعار برميل خام برنت العالمي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.



وفي أبريل الماضي، قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وجاءت أسعار البنزين كالآتي:

8.75 جنيه للتر البنزين 80

10.25 جنيه للتر البنزين 92

11.50 جنيه للتر البنزين 95

