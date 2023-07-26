أمن القاهرة يضبط شخصين بحوزتهما 44 جهاز ريسيفر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما عدد 44جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع، عدد 2 كابينة شبكة، عدد5 كروت تستخدم فى فك شفرات القنوات الفضائية.

بمواجة المتهمين أقرا بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات فى أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة فى البث الفضائى وإعادة عرضها للمواطنين، مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.