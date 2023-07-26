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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العسومي: الأمن السيبراني يمثل أولوية لتأمين البنية التحتية في الدول العربية

عادل العسومي
عادل العسومي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية تحقيق الأمن السيبراني باعتباره أولوية متقدمة لتأمين منشآت البنية التحتية في الدول العربية، مشيدا بالإنجازات التي حققها مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال، ومثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس لوضع الآليات والرؤى الخاصة بتطوير المنظومة الأمنية بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات.

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جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء العسومي، مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، بمقر الأمانة العامة للمجلس خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي إلى تونس.

وأكد العسومي  خلال اللقاء - أهمية الاستفادة من خبرات مجلس وزراء الداخلية العرب وتجاربه الناجحة، لما من شأنه الدفع بالعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافه المنشودة في خدمة دولنا العربية.

ونوه بأن مجلس وزراء الداخلية العرب يقوم بدور كبير لتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الأمني ومكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، مؤكدا حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والدفع بهذا التعاون نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع على مجالات عمل المجلس وخاصة المتعلقة بجهوده وإنجازاته في مختلف المجالات الأمنية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. 

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدور الكبير الذي يلعبه البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في مختلف المجالات وفي مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات العربية بما يعزز من العمل العربي المشترك في شتى المجالات، مثمنا دعوة البرلمان العربي للمجلس للمشاركة في بعض الفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال الفترة القادمة، كما أكد حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للبرلمان العربي.

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