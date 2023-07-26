أزهر الشرقية: إعلان الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، التصفيات النهائية على مستوى المنطقة، لمسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وسط متابعة جادة وإشراف مباشر عبر أيام انعقاد التصفيات.

وأشار الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، إلى أن النتائج النهائية أسفرت عن فوز كل من: رفيدة محمود محمد، معهد فتيات عاطف عبد الدايم الابتدائي، إدارة العاشر من رمضان عن الفئة الأولى، وعبد الرحمن محمود محمد السعيد،

معهد العاشر الابتدائي النموذجي ، إدارة العاشر من رمضان عن الفئة الثانية، يمني محمد أحمد عبد الحق ، معهد فتيات عمر بن العاص الإعدادي، إدارة كفر صقر، عن الفئة الثالثة، وسارة محمد مصطفى عبد العال، معهد فتيات فاقوس الإعدادي الثانوي إداره فاقوس عن الفئة الرابعة.

وأكدت فاطمة سويلم ، منسق المشروع الوطني للقراءة بالمنطقة، أن التصفيات النهائية جاءت بعد الإنتهاء من تصفيات المعاهد والإدارات لذات المسابقة وقد تمت َتمت بكل حيادية، ومن المقر، عقد التصفيات الختامية للطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في وقت لاحق .

يشار إلى أن المشروع الوطني للقراءة التابع لمؤسسة البحث العلمي " مصر- دبي " بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، مستمر في فعالياته للموسم الثالث للمشروع للعام الدراسي 2022/2023، ليواصل رسالته نحو تشجيع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية على القراءة النقدية والإبداعية لتحصيل المعرفة، والتى تمكنهم من إدراك المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.