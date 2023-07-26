استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيما في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد شاب متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام قوات خاصة إسرائيلية لمخيم "العين" بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

استشهاد شاب فلسطيني

وكان الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، قد أصيب بالرصاص الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت عقب محاصرة أحد المنازل، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن لاحقا عن استشهاده.

يشار إلى أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم "العين"، وتخلل ذلك إطلاق كثيف للرصاص، واندلاع مواجهات.