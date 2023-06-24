عاجل
حجم التبادل التجاري بين مصر والهند
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

استشهاد شاب فلسطيني
استشهاد شاب فلسطيني

 

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص حراس أمن إسرائيليين بعد أن خاض اشتباكًا معهم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

txt

بيان عاجل من السعودية حول التطورات في فلسطين

txt

فلسطين تُدين اعتزام الاحتلال تعميق الاستيطان وتعلن مقاطعتها اجتماعًا ثنائيًا مع إسرائيل

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطيني وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، و فتح النار تجاه حراس الأمن بالمكان، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده.

وأشارت القناة، إلى أن حراس الأمن بالمكان ردوا على مصدر النيران وقاموا بتصفية المنفذ.

ووفقا لمزاعم الشرطة الإسرائيلية فإنه في حوالي الساعة 02:40 وصل إلى حاجز قلنديا بمنطقة القدس، شاب من المناطق الفلسطينية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن المتواجدة في المكان، مما أدى إلى إصابة "حارس أمن مدني" بجرح طفيفة. وقامت قوات الأمن بالرد على إطلاق النار وتحييد الشاب، ولاحقًا أُعلن عن مقتله وتم ضبط بندقية M-16 كانت بحوزته.

وأشارت إلى أن الشاب وصل مشيا على الأقدام من اتجاه الضفة الغربية وقام بإطلاق النار بإتجاة قوات الأمن المتواجدة في مكان الحادث، ونتيجة لذلك، أصيب "حارس أمن " كان يعمل في المكان بجروح طفيفة (بحسب مسؤولين طبيين)، حيث تمت إحالته لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هداسا عين كارم

خفض التصعيد بالضفة الغربية

 وفي سياق متصل دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، إسرائيل إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي ـ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنيجبي؛ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة من اعتداءات المستوطنين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.. داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تؤجج التوتر.

 

 

 

مواد متعلقة

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

تفاصيل حادث إطلاق النار على معبد يهودي تونسي ووفاة وإصابة 15 شخصًا

الكويت تدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيدة فلسطينية في الخليل

الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 695 جنديًا خلال يوم

سقوط ضحايا من قادة حركة الجهاد في قصف إسرائيلي على غزة

غارات مفاجئة من الاحتلال على قطاع غزة.. وتوقعات بتوسع العملية

البرهان يرحب بمبادرات حقن الدماء.. شبح الحرب الأهلية مخيف
الجريدة الورقية