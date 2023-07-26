حادث انقلاب سيارة يودي بحياة شخصين بطريق "غارب – الغردقة"

توفى شخصان وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الغردقة شمال البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 5 طريق الغردقة رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تنوعت الإصابات ما بين اشتباه كسر بالفقرة العنقية الثانية وكدمة بالعين اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس وجرح بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

بينما تم إيداع جثة بمشرحة مستشفى الغردقة، والجثة الأخرى بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

أوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

أكدت الإدارة العامة للمرور، عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوَّهتْ إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.