مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما وضعت الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا بشان وقوع حادث سير على طريق “ القاهرة - الفيوم ” الصحراوي ووجود ضحايا وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكى ومصرع شخص وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة نتيجة انفجار إطار السيارة واختلال عجلة القيادة من السائق وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

"الإرشادات"



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.



- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.



4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.



5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.



وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.