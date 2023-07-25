وفاة شخص في حادث تصادم بالشرقية

توفي شخص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي واخري جامبو بالطريق الإقليمي امام الكارته وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال "كرم ع ع" مقيم العبور "جثة هامدة" وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي واخري جامبو بالطريق الإقليمي امام الكارته وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

وفى سياق متصل فقد أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص مع ملاكي بالطريق الصحراوي قبل مقابر الفيوم اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مقابر الفيوم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع ملاكي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى الفيوم.

أسفر الحادث عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.