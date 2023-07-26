انطلاق اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق بديلة العشوائيات بأسوان

قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق بديلة العشوائيات، في إطار مبادرة "صيف شبابنا"، بمركز شباب البحيرة التابع لمركز ومدينة إدفو، بمحافظة أسوان.





يأتي المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

شارك في البرنامج ٥٠٠ تلميذ وتلميذة من تلاميذ المدارس (الإعدادي والثانوي)، تضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة الترويحية والرياضية، كما أقيمت على هامش الفعاليات ندوة عن القيم والسلوك وأثرها في بناء الشخصية وتأصيل الهوية الوطنية والانتماء.

يهدف البرنامج إلي توعية وحثَّ تلاميذ المدارس على ممارسة الرياضة واستغلال أوقات الفراغ في تنفيذ أنشطة هادفة وبناءة، توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، غرس الروح الوطنية والولاء والانتماء، نبذ العنف والتعصب.

يأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة لخدمة أبنائنا من تلاميذ المدارس بالمحافظات كافة لتقديم خدمات رياضية متميزة ومتنوعة.