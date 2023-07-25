الشباب والرياضة تنفذ مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب الرياض بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب سموحه بمحافظة الإسكندرية، ومركز شباب مدينه دمياط بمحافظة دمياط، ومركز شباب سليم الحي بمحافظة السويس.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات واكدت منال جمال بتوجيهات استاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان سيتم تنفيذ المبادره في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.