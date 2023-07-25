الشباب والرياضة تنهي إجراءات منح درجات الحافز الرياضى للعام ٢٠٢٣

أنهت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى إجراءات منح درجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣ م تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التربيه والتعليم والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة طلاب الثانوية العامة.

وأعلنت الوزارة فى بيان لها أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٧٣) طالباً وطالبة، وهم الحاصلين على بطولات على المستوى المحلي والعربي والإفريقي والعالمي.

ويتم منح درجات الحافز الرياضي للاعبي الاتحادات الرياضية ولاعبي اللجنة البارالمبية المصريه ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة رقم١٣٠ لسنه ٢٠١٧ و المعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٠٨ لسنه ٢٠٢٠ وقرار فضيلة شيخ الأزهر الشريف رقم ١٦٣٠ لسنه ٢٠١٩ و قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٦، وذلك هذا العام لعدد ٣٧ اتحاد رياضي أوليمبي و غير أوليمبي، بالإضافة إلى ألعاب اللجنه البارالمبية.

وتضاف درجات الحافز الرياضي إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات المعادله و الدبلومات الفنيه و طلاب الأزهر الشريف.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية بداية كل عام دراسي لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه أبنائها اللاعبين علي كافة الأصعدة والمستويات ومتابعة كافة البطولات المستحقة لدرجات التفوق الرياضي لضمان منح الحافز لمستحقيه مع تقديم كافة أوجه الرعاية والتحفيز والدعم للابطال المتفوقين رياضياً.

وتعكف الوزاره فى الوقت الراهن علي تسليم نسخة من أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكريه و كلية الشرطة و الأزهر الشريف ، وفى ذات الوقت جاري طباعة شهادات الحافز الرياضي لتسليمها لهؤلاء الطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة و استلام بيان النجاح.