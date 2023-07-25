رئيس محكمة النقض يستقبل وفد من مجلس إدارة نادى قضاة بني سويف

استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالي القاضي محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف ومجلس إدارة النادي بكامل تشكيله وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

كما استقبل اليوم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

يذكر أن القاضي حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.

