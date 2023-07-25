الثلاثاء 25 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رئيس محكمة النقض يستقبل وفد من مجلس إدارة نادى قضاة بني سويف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالي القاضي محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف ومجلس إدارة النادي بكامل تشكيله وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

كما استقبل اليوم  المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.
يذكر أن القاضي حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.
 

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