النقض تخفف عقوبة متهم بهتك عرض فتيات قاصرات لـ10 سنوات

قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الـ 15 عاما الصادر بحق متهم بهتك عرض فتيات قاصرات بهدف الحصول على منفعة جنسية لـ10 سنوات.

وكانت قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالسجن المشدد لمدة 15عامًا لمتهم هتك عرض فتيات قاصرات بغرض الحصول على منفعة جنسية منهن.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أيمن,س في القضية رقم ۲۸۲۹ لسنة ۲۰۲۱ جنايات، أنه هتك عرض المجني عليها بالقوة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام وظل يلاحقها حتى استطالت يدها أماكن من جسدها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه تحرش جنسيا بالمجني عليهن 3 فتيات قاصرات بأن تعرض لهن بالفعل بانيان تلميحات جنسية واباحية بأن تتبعين حال سيرهن بالطريق العام وما أن ظفر بهن حتى ارتكب جريمته محل الاتهام السابق ثم انصرف عنهن بغرض الحصول على منفعة جنسية.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه عرض أطفالا من المجني عليهن سالفي الذكر للخطر، بأن عرض أخلاقهن وسلامتهن للخطر مرتكبا جريمتيه محل التهمتين الأولى والثانية بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أيمن، س بالسجن المشدد خمسة عشر عاما عما اسند اليه والزينه المصرفات الجنائية.