النقض ترفض طعن متهم بالاتجار في الهيروين

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم صدر ضده حكم بالحبس لمدة عام للاتجار في الهيروين.

محكمة النقض

وكانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة متهم بالاتجار في المخدرات بالحبس لمدة عام في الاتهامات الموجه له.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم ٨٧٣ لسنه ۲۰۲۲ جنايات أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا ( الهيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً أحرز بقصد التعاطي جوه مخدر الحشيش ) القلب في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبتغريمة عشرة آلاف جنيه لما اسند اليه والزمنة المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمة عثر بحوزتها على مواد مخدرة، وأيدت حكم السجن لمدة عام في التهم المنسوبة لها.

جنايات الفيوم تعاقب متهمة بحيازة مواد مخدرة بالسجن لمدة عام

وكانت محكمة جنايات الفيوم عاقبت متهمة لحيازتها المواد المخدرة بالسجن لمدة عام وغرامة خمسين الف جنيه عما أسند إليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة في قضية النيابة العامة رقم ۱۳۱۲۲ لسنه ۲۰۲۱ج أنها أحرزت جوهرا مخدرا الحشيش بغير قصدى الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.