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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه المصري البورسعيدي فى الجولة الختامية بالدوري

الأهلي
الأهلي

يستضيف استاد برج العرب بالاسكندرية، المباراة المرتقبة بين الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من الدوري الممتاز.

 

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تفاصيل عقد رضا سليم مع الأهلي

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مختار مختار: هزيمة الأهلي من بيراميدز مفاجأة ..ولدي تحفظ على اداء الفريق مع كولر

 

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

يدخل مارسيل كولر ولاعبيه مباراة اليوم أمام المصري محتلا صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حقق من خلالها الفوز فى 25  وتعادل في 7 وتلقى هزيمة واحدة.

وعلى الجانب الأخر يخوض فريق المصري البورسعيدي اللقاء فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل في 14 وتلقى الهزيمة فى 8 أخرين.

وتوج فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بالسوبر المصري بداية الموسم الحالي على حساب الزمالك عن موسم 2020 - 2021 الماضي، وكأس مصر على حساب بيراميدز نسخة موسم 2021-2022، وفاز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز أيضا نسخة 2021 –2022، بجانب فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي نسخة 2022 - 2023.

 

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