الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، غداً الخميس، مُحاكمة متهم بقتل زوجته بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة سماع المرافعات.

اقرأ أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا

txt

السبت .. جنايات الأقصر تناقش الطبيب الشرعي والشهود بقضية "طفل برميل المش"

txt

جنايات بنها تستمع لمرافعة النيابة العامة في قضية وفاة الطفل “زياد أشرف”


 

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى

وتضمن أمر إحالة المتهم "نور إ.ع ٢٤ سنة سائق توك توك" لمحكمة الجنايات لقيامه بقتل زوجته المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار وترصد بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من القماش حتى انقطعت أنفاسها والتي أودت بحياتها.

كما أحرز أداة قطعة قماش مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.

مواد متعلقة

حادث مروري ينهي حياة المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

جنايات الجيزة تنظر محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شهيد الشهامة غدًا

المحكمة التأديبية تلغى خصم 20 يوما من راتب معلم لغة إنجليزية

جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالمشدد 8 سنوات

جنايات البحر الأحمر تنظر قضية التنقيب عن الذهب بمحمية جبل علبة

جنايات سوهاج تعاقب تاجر مواد مخدرة بالسجن المشدد 6 سنوات
الجريدة الورقية