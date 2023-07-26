غداً.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية

تستكمل محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، غداً الخميس، مُحاكمة متهم بقتل زوجته بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة سماع المرافعات.

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تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى

وتضمن أمر إحالة المتهم "نور إ.ع ٢٤ سنة سائق توك توك" لمحكمة الجنايات لقيامه بقتل زوجته المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار وترصد بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من القماش حتى انقطعت أنفاسها والتي أودت بحياتها.

كما أحرز أداة قطعة قماش مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.