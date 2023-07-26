أحمد صلاح السعدني يكشف عن الحالة الصحية لوالده (فيديو)

كشف الفنان أحمد صلاح السعدني، عن الحالة الصحية لوالده الفنان صلاح السعدني، قائلا: "صحة والدي زي الفل وإحنا في الساحل الشمالي نغير جو".

لم أكن أتوقع رد الفعل الإيجابي بعد طرح أول حلقتين من مسلسل ”سيب وأنا سيب”



وتحدث أحمد السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “ يحدث في مصر “ المذاع على قناة “ إم بي سي مصر” مساء اليوم عن تفاصيل وكواليس تصوير مسلسل ”سيب وأنا سيب”، الذي قام ببطولته مع الفنانة هنا الزاهد، قائلا: "لم أكن أتوقع رد الفعل الإيجابي بعد طرح أول حلقتين من المسلسل".

وأضاف أحمد السعدني : “ردود الفعل من الجمهور اسعدتني بشكل كبير والحمد لله فضل ونعمة”، متابعا: "أهتم بمتابعة ردود فعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء كان فيسبوك أو تويتر أو انستجرام".

وأردف احمد السعدني :" أهتم برأي الناس في الشارع وأشخاص مقربين لن يقوموا بمجاملتي مطلقا "، مضيفا:" تجربة التمثيل مع هنا الزاهد ممتعة وحدثت كيميا جيدة بيننا أثناء التمثيل".