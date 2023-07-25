تفاصيل انتقال المغربي رضا سليم للأهلي (فيديو)

كشف الناقد الرياضي، محمد العراقي، أن النادي الأهلي أنهى التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي رضا سليم بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف محمد العراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الميركاتو الصيفي في النادي الأهلي على أعلى مستوى لتدعيم الصفوف رغم تواجد الفريق في كل مسابقات الموسم الماضي، مشيرا إلى أن رضا سليم كان الخيار الأول أمام إدارة النادي الأهلي حتى قبل بن شرقي و رمضان صبحي.

قيمة الصفقة 2 مليون دولار على 4 أقساط



وأكد ، محمد العراقي، أن الأهلي تمكن من حسم صفقة رضا سليم رغم وجود عدة أندية خليجية إلى جانب بيراميدز سعت لضم اللاعب، متابعا أن قيمة الصفقة 2 مليون دولار على 4 أقساط وهذا نجاح كبير أن تتم الصفقة الخاصة بلاعب كبير بالتقسيط على عامين.

ولفت الناقد الرياضي، محمد العراقي، إلى أن رغبة اللاعب كان لها دور في الاتجاه للقلعة الحمراء على حساب الأندية الأخرى، مضيفا أن النادي يخلص الكلام مع اللاعب ثم يبدأ التفاوض مع الفريق.

واختتم أن المغاربة يعتبرون رضا سليم زئبقي يمكنه مراوغة عدد كبير من اللاعبين ويتميز بإجادة الكرات السابتة، ويحرز كثيرا من الأهداف رغم أنه جناح ويملك خبرات كبيرة رغم صغر سنه.

