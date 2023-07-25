عاجل
الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص سيارة “معاقين” 2023 ضرب امرأة على يد الشرطة الدنماركية.. حاولت منع متطرف من حرق المصحف مشاهير الفن والإعلام في عزاء والد مي كساب .. صور
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تفاصيل انتقال المغربي رضا سليم للأهلي (فيديو)

رضا سليم
رضا سليم

كشف الناقد الرياضي، محمد العراقي،  أن النادي الأهلي  أنهى التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي رضا سليم بناء على  رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

txt

الخطيب يجهز حسام غالي لرئاسة النادي الأهلي

txt

وزير الرياضة يُهنئ النادي الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" 

وأضاف محمد العراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج  «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،   أن الميركاتو الصيفي في النادي الأهلي على أعلى مستوى لتدعيم الصفوف رغم تواجد الفريق في كل مسابقات الموسم الماضي، مشيرا إلى أن رضا سليم كان الخيار الأول أمام إدارة النادي الأهلي حتى قبل بن شرقي و رمضان صبحي.

قيمة الصفقة 2 مليون دولار على 4 أقساط 


وأكد ، محمد العراقي، أن الأهلي تمكن من حسم صفقة رضا سليم رغم وجود عدة أندية خليجية إلى جانب بيراميدز سعت لضم اللاعب، متابعا أن قيمة الصفقة 2 مليون دولار على 4 أقساط وهذا نجاح كبير أن تتم الصفقة الخاصة بلاعب كبير بالتقسيط على عامين.

ولفت الناقد الرياضي، محمد العراقي، إلى أن رغبة اللاعب كان لها دور في الاتجاه للقلعة الحمراء على حساب الأندية الأخرى، مضيفا أن النادي يخلص الكلام مع اللاعب ثم يبدأ التفاوض مع الفريق.

واختتم أن المغاربة يعتبرون رضا سليم زئبقي يمكنه مراوغة عدد كبير من اللاعبين ويتميز بإجادة الكرات السابتة، ويحرز كثيرا من الأهداف رغم أنه جناح ويملك خبرات كبيرة رغم صغر سنه.
 

 

مواد متعلقة

النادي الأهلي.. هكذا احتفلوا النجوم بفوز الأحمر على الملكي

بيرسي تاو يصدم جماهير الأهلي حول مستقبله مع النادي

الخطيب يجهز حسام غالي لرئاسة النادي الأهلي

رابطة الأهلي بالنمسا تؤكد.. النادي قادر على التتويج بالبطولة الحادية عشر

وزير الرياضة يُهنئ النادي الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" 
الجريدة الورقية