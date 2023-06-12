الخطيب يجهز حسام غالي لرئاسة النادي الأهلي

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على ظهور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على منصة التتويج خلال تسليم ميداليات وكأس دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم لصالح الأهلي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد وفخور بأخي حسام غالي، للمكانة التي وصل إليها، ولقطة ظهور حسام غالي على منصة التتويج، رسالة واضحة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإدارته بان حسام غالي هو اللي جاي وهو المستقبل" .

ميدو : حسام غالى هو الرئيس القادم للنادي الاهلي

أضاف نجم الزمالك السابق : "بشرط حسام غالي يبقى رئيس النادي الأهلي القادم، هو سيكون بالطبع رئيس النادي الأهلي القادم، ولكن حسام غالي حقيقي راجل محترم ومتربي كويس وكل المشاكل اللي واجهها في حياته، معظمها لأنه طول عمره مبيحبش يشوف حاجة غلط ويسكت عليها" .

واختتم حديثه قائلا: "محمود الخطيب ممثلا جبهة قوية في النادي الأهلي، يؤكد برسالته أن حسام غالي هو المستقبل هو القادم".



حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

كانت مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب خلال مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال أفريقيا.



وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، ‏في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج باللقب الـ11 في تاريخ النادي.‏





في سياق متصل غاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المغرب إلى سويسرا مباشرة، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

كما حصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعده اللاعبون لاستئناف تدريباتهم، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.