مفاجأة حول فوائد التين الشوكي.. فيديو

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر، إن ثمرة التين الشوكي، تعتبر غذاء كامل، وبها العديد من الفيتامينات، وتوفر ثلث احتياجات الجسم من فيتامين c، فى الثمرة الواحدة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "التين الشوكى، لما يتم تناوله وفى ارتفاع درجة الحرارة بتنخفض، لو فى حبوب فى الوجه بتختفى، وكمان بترفع المناعة".

واستكملت: "كمان ثمرة التين الشوكى غنية بالكالسيوم، ومفيد للغاية للأطفال ولما يكون فى طفل عنده نقص كالسيوم ولا يحب شرب اللبن، أو تسويس اسنان، فيمكن تناول التين الشوكى يوفر له نسبة كبيرة من الكالسيوم".