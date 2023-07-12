9 فوائد صحية تجهلها عن التين الشوكي

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي الأسبق أن التين الشوكي له منافع صحية كثيرة منها:

‎1-يساعد في التحكم في الوزن وتحسين مقاومة الإنسولين ومكافحة السكر من النوع الثاني:

بفضل الألياف العالية وكثافة العناصر الغذائية والسعرات الحرارية المنخفضة ومحتوى الدهون المشبعة ,ويمكن أن تساعد التين الشوكي في الحفاظ على صحة جسمك دون إضافة أي وزن إضافي ستساعدك أليافها على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الإحساس بالجوع.

‎تقوية الأسنان والعظام -2

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من الكالسيوم في كل وجبة من خلال ضمان حصولك على ما يكفي من الكالسيوم ويساعد في منع مشاكل الأسنان المختلفة وكذلك اضطرابات العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.

التين الشوكي غني بفيتامين -3

يعزز استجابة الجسم المناعية ضد الالتهابات المختلفة. يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقضي على الميكروبات في الجسم. يعمل فيتامين سي أيضًا كمضاد للأكسدة ويقلل من أضرار الشقائق الحرة في جميع أنحاء الجسم.

تقليل ومنع تجاعيد الجلد -4

‎خفض الكولسترول-5

‎يمكن أن يساعد محتوى الألياف في التين الشوكي في التخلص من الكوليسترول الضار ، أو "الكوليسترول الضار" من الجسم. وقد أظهرت الدراسات كشفت أنها يمكن أن تقلل من مستويات الكولسترول في الدم و في الكبد. يمكن لبعض الفيتوستيرولات الموجودة أن تغير عمليات تكوين الكوليسترول بطريقة إيجابية ، بالإضافة إلى التحكم في ارتفاع دهون الدم ، وهي حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

‎تعزيز صحة الجهاز الهضمي -6

‎الألياف جزء مهم من نظامنا الغذائي عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي. ولأن الكمثرى الشائكة مليئة بالألياف ، فإنها يمكن أن تساعد على هضم الطعام الذي نتناوله بسلاسة وتعزز نشاط الإنزيمات الهضمية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد هذه الألياف في التخلص السلس من النفايات من الجسم.

‎الوقاية من السرطان -7

‎يحتوي التين الشوكي على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم والرئة. تعمل كمركبات مضادة للأكسدة وتحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية. أظهرت الدراسات انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يضيفون بانتظام هذه الأنواع من مضادات الأكسدة إلى نظامهم الغذائي.

تقليل الالتهاب -8

يتمتع زيت التين الشوكي بقدرات كبيرة في مكافحة الالتهابات بسبب مركباته المضادة للالتهابات. يكون للبيتالين والمركبات الفينولية أيضًا يمكن لمضادات الأكسدة والمعادن الموجودة في التين الشوكي أن تقلل الالتهاب ، خاصة في حالات مثل التهاب المفاصل أو النقرس أو إجهاد العضلات.

حماية القلب-9

أظهرت الدراسات أن التين الشوكي يمكن أن يساعد في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. يمكن أن تساعد المستويات الكبيرة من البوتاسيوم في الفاكهة على خفض ضغط الدم عن طريق انبساط الأوعية الدموية وتقليل الضغط على القلب والأوعية الدموية. تم ربط البيتالين الموجود في التين الشوكي بتقوية الجدران المبطنة للأوعية الدموية.