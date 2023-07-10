فاكهة الغلابة للأثرياء فقط.. أسعار التين الشوكي تفوق التوقعات لهذه الأسباب

فاكهة الغلابة التي يعشقها الملايين من المصريين وينتظرونها من العام للعام، إذ يستبشر الكثيرون بفصل الصيف عند رؤية تلك الفاكهة الشوكية الخضراء منتشرة على العربات الخشبية في شوارع المحروسة، وصوت الباعة الجائلين يرتفع "أبو حلاوة يا تين" في محاولة منهم للترويج لفاكهتهم ذات السعر البسيط.

مع بداية شهر يوليو لهذا العام، بدأنا نرى "التين الشوكي" في الشوارع في صفوف منتظمة تعلو بعضها فوق العربات الخشبية البسيطة التي يجرها البائع ليتجول بها في الأحياء والحواري والأزقة، وتلقى الفاكهة الشوكية إقبالًا مبهرًا من العاشقين المتعطشين لمذاقها المميز الجميل.

التين الشوكي

أسباب ارتفاع أسعار التين الشوكي:

لكن مع بداية فصل الصيف وحصاد التين الشوكي ونزوله للأسواق، تفاجأ المصريون بأسعاره التي فاقت كل التوقعات، إذ كان لا يتعدى ثمن تلك الثمرة الصغيرة 3 جنيهات في مدار الأعوام الماضية، ولكن هذا العام اندهش عشاق فاكهة الغلابة بأسعارها حتى أصبحت ليست للغلابة كما اشتهرت، فقد وصلت الحباية الواحدة لـ 5 جنيهات في غالبية المناطق و 7 جنيهات في بعض الأحياء الأخرى.

بسؤال أحد باعة التين الشوكي، عن سبب غلاء سعره هذا العام، طمأن محبيه بأن الأسعار مرتفعة في بداية الموسم وستنخفض تدريجيًا مع زيادة انتشاره، قائلًا: التين الشوكي غالي عشان لسا بشاير وإن شاء الله سعره هينزل.

أكد أن التين الشوكي له فوائد صحية لا حصر لها، فضلًا عن مذاقه المميز والفريد الذي يجذب عشاقه الذين اعتادوا على تناول تلك الفاكهة على العربة، يلتقطون الثمرة تلو الأخرى فور تقطيعها وإزالة القشرة الشوكية.

التين الشوكي

فوائد التين الشوكي:

خفض الكوليسترول في الدم.

المساعدة على إنقاص الوزن.

تحسين عملية الهضم.

محاربة الخلايا السرطانية.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

تقوية جهاز المناعة.

تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

يحتوى على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ومن أهمها فيتامين C، فيتامين B6، الريبوفلافين، النياسين، الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم.