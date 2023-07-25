الثلاثاء 25/يوليو/2023 - 09:11 م 7/25/2023 9:11:42 PM

ما أراه اليوم فى الشارع المصرى من مشاجرات ومشاحنات ومعارك بين الناس وبعضها لأتفه الأسباب يدعونا للقلق، فهناك مشكلات حينما تعرض على الجهات القضائية وأقسام الشرطة تجد أنها مشكلات تافهة لا تستحق كل ما حدث من مهاترات وسب وقذف وتشابك بالأيدى، وتجد أطفالا صغارًا دون الخامسة عشرة تعلموا أصول البذاءة وقلة الأدب من سب وقذف بألفاظ بذيئة يعاقب عليها القانون، ومشوار طويل من توفير حجز للمتهمين ووسائل نقل فى سيارات الشرطة إلى المحاكم للعرض على النيابات وإدخال المصابين فى حالة وجود إصابات وجروح، وكم من تكاليف حراسات واجتهاد، ثم فى النيابات، أو الصلح بين الجانى والمجنى عليه، أو الحجز والاستمرار لحين جمع التحريات وبيان الحقيقة بتحريات المباحث؛ لأن هناك من يدبر المكائد ويكون جانيًا على الطرف الآخر فيكيد للطرف الآخر بإصابة نفسه وعمل جروح ليدعى على الطرف الآخر لينال منه ويسجنه، أو يفرض عليه مبالغ للتنازل عن الحكم، وتصل لمبالغ كبيرة بآلاف من الجنيهات وإلا تعرض للسجن.

أتمنى أن يكون لكل مركز لجنة مصالحات متطوعة بلا أجر للتدخل السريع فى حل المشكلة، ويكون هناك مندوب لتحويل هذه المشكلات إلى اللجنة المكونة من 5 أفراد للتدخل السريع بلا أجر لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين توفيرًا لوقت الشرطة والمحاكم فى مثل هذه المشاجرات؛ لأننى أرى أقسام الشرطة تمتلئ بمثل هذه المشكلات البسيطة التى من الممكن حلها وتتفرغ الأجهزة للقضايا الأخرى، كما نحتاج لتوسيع غرف الحجز لأن الأعداد تكون كبيرة وهذا يسبب إرهاقًا للمسئولين نتيجة الزحام الكبير، ومع الحر الشديد يوجد فى غرف الحجز مراوح لكنها لا تكفى، فلابد من وضع مكيفات وإقامة دورات مياه أفضل من الموجودة فى بعض الأقسام لسوء حالتها.

وفق الله رئيس جمهوريتنا ومعالى وزير العدل ومعالى وزير الداخلية لما فيه الخير لكل مصرنا الحبيبة وكل المخلصين من أبناء الوطن.