المؤبد لـ "الخال" المتهم بهتك عرض ابنة شقيقته بكرداسة

قضت محكمة جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة "خال " "رامى. ر" لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقته "ليلى.ع" بالسجن المؤبد، منذ أن كانت ابنة الـ15 عاماً فى قضية تحمل وقم 14798 لعام 2022، وذلك فى اجواء فرح بعد صدور الحكم على المتهم من أهالى الفتاة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ لقسم شرطة كرداسة من المدعو "ع.س" بتعدي شقيق زوجته "رامي.ر" على نجلته "ليلي.ع" جنسياً محدثاً لها أضراراً وتسبب في حملها منه سفاحاً.

وبالقبض على المتهم أقر بارتكاب والتعدي على المجني عليها جنسياً منذ أربعة أعوام وفض غشاء بكارتها، وعاود التعدي عليها مرة أخرى في غضون شهر أكتوبرالماضي ما أدى لحملها منه سفاحاً، وبعد زواجها من المدعو "طه.م" أكتشف أن زوجته حامل في الشهر التاسع عقب شعورها بإعياء شديد.

لتأمر النيابة بعد سماع أقوال المجني عليها والجاني، بحبس المتهم على ذمة التحقيق حتى تم إصدار الحكم عليه بالسجن المؤبد، وتتعالى صيحات الفرح في القاعة.

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