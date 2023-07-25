البورصة تقر قيد  أسهم زيادة رأس مال بلتون القابضة

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25\07\2023 الموافقة على قيد زيادة راس المال المرخص به لشركة / بلتون المالية القابضة من 1 مليار جنيه مصري الى 11 مليار جنيه مصري.

وكذلك قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة/ بلتون المالية القابضة من 926،957،496 جنيه مصري إلى 10،926،957،496 جنيه مصري بزيادة قدرها 10 مليار جنيه مصري موزعة على عدد 5 مليار سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه مصري للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادة ايداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والزيادة تمثل (الاصدار الحادي عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

علما بانه تم قيد حق الاكتتاب لشركة / بلتون المالية القابضة -3، منفصلا عن السهم الأصلي للشركة، ليكون متاحا للتداول خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 06/06/2023 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الاثنين الموافق 03/07/2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام).

قررت لجنة القيد أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 27/07/2023 كما يلي: -

(ص 1: ص 11) 5،463،478،748 سهم × 2 جنيه مصري للسهم الواحد.

مع حذف حق الاكتتاب لشركة / بلتون المالية القابضة -3 في نفس تاريخ ادراج أسهم الزيادة النقدية.