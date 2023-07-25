الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد رياض يفتح صندوق أسراره " بالخط العريض"

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان محمد رياض، في ظهور خاص وحوار صريح، في برنامجها “بالخط العريض”، يوم الجمعة المقبل، على شاشة قناة الحياة .

 

ومن المقرر أن يكشف محمد رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”،  والضوء الشارد وغيرها.

محمد رياض وإيمان أبو طالب

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

 

كما كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

 

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

محمد رياض وإيمان أبو طالب

كما فند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

 

كما وجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

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