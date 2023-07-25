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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مروان حمدي يقود التشكيل المتوقع للمصري أمام الأهلي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي والأهلي

 يواصل المصري البورسعيدي استعدادته القوية لمواجهة الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 30 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري

 وكان المصري قد خسر نهائي بطولة كأس الرابطة المحترفة لهذا الموسم أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4/1.

 بينما تعرض الأهلي لأول خسارة له هذا الموسم، بعدما خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من عمر المسابقة.

 تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي:

 من المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بالتشكيل الآتى:

 حراسة المرمى: عصام ثروت.

 الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو السعداوي.

 خط الوسط: إيزي إيميكا - زياد كمال - حسام جريشة.

 الهجوم: إلياس الجلاصي - جريندو - مروان حمدي.

 جدير بالذكر أن الأهلي توج ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم للمرة الـ 43 في تاريخه.

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