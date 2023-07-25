تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري

يلتقي المارد الأحمر مع بنادي المصري البورسعيدي غدًا الأربعاء، ضمن إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويواصل الأهلي استعدادته بقوة لمواجهة المصري البورسعيدي، إذ يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، عن الفوز لمصالحة الجماهير بعد الهزيمة من بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28، لتكون أول خسارة للفريق هذا الموسم في مسابقة الدوري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، محمد فخري.

الهجوم: محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو.

موعد المباراة الأهلي والمصري:

تنطلق صافرة اللقاء مساء غدًا الأربعاء في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة للمباراة:

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