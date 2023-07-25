مانشستر يونايتد وراء رفض أمرابط عرض ليفربول

يبحث ليفربول الإنجليزي عن التعاقد مع سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، بعد المستويات القوية التي قدمها أسد الأطلس خلال الموسمين الماضيين.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول قدم عرضًا قويًا لفيورنتينا من أجل التعاقد مع أمرابط، لكن اللاعب رفض الانتقال الريدز.

وأشارت إلى أن اللاعب ينتظر خطوة مانشستر يونايتد بتقديمه عرضًا رسميًا للموافقة عليه ومن ثم الانتقال للشياطين الحمر.

وأوضحت التقارير أن إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تواصل بشكل شخصي مع أمرابط، لمعرفة رأيه فيما يخص انتقاله لقلعة "أولد ترافورد".

ويعد أمرابط أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" هذا الموسم، بعد المستويات القوية التي قدماه اللاعب مع الفيولا، بالإضافة إلى أرقامه مع المغرب.

الجدير بالذكر أن أمرابط نجح في الحصول على المركز الرابع بمونديال قطر الماضي 2022 مع المنتخب، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.