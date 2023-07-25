ثروت سويلم يكشف حقيقة رحيل روي فيتوريا من المنتخب

صرح ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن كل ما يثار حول رحيل روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، هو مجرد تقارير صحفية، ولا يوجد أى أمر رسمي.

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كل ما يثار حول رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، كله كلام إعلام فقط وتقارير، ولكن الأمر ليس مسار حديث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.



أكمل:" أى مدرب في العالم يتمنى تدريب منتخب مصر الأول، أو الأولمبي، ولدينا على مدار تاريخ الكرة المصرية العديد من المدربين الكبار الذي تولوا لسنوات، وحققوا نجاحات كبيرة.



أتم تصريحاته :"ياما ناس مشيت وقعدت وكان آخرهم كارلوس كيروش، ومدربين كبار آخرين، على أعلى مستوى، أى حد يتشرف بتدريب منتخب مصر، وهناك تنسيق كامل مع روي فيتوريا وكل التوفيق له خلال المرحلة المقبلة مع المنتخب.

