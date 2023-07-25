سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء 25 يوليو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

أسعار الدولار:

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 34.58 للشراء، و34.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.82 جنيه للشراء، 39.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.88 جنيه للشراء، 36.06 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.39 جنيه للشراء، و23.48 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.64 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، والكرون السويدي 3.00 جنيه للشراء، 3.01 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 22.03 للشراء، 22.12 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.27 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 34.18 جنيه للشراء، 34.37 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 34.54 جنيه للشراء، و34.78 جنيه للبيع.

وأسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 34.45 جنيه للشراء، و34.79 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 34.66 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

وأسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 34.43 جنيه للشراء، 6678 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 34.44 للشراء، 34.75 جنيه للبيع.